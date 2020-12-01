Трехстороннее заявление президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении по Карабаху последовательно реализуется, сказал сегодня президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

"В настоящее время трехстороннее заявление России, Армении и Азербайджана от 9 ноября последовательно реализуется. На линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы", - сказал президент России на саммите ОДКБ.

Путин отметил, что "всем хорошо известно, что потребовались активные посреднические усилия России для того, чтобы остановить кровопролитие в зоне нагорно-карабахского конфликта, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации".

"При этом мы следовали ключевым договоренностям, достигнутым Минской группой ОБСЕ, в частности между ее сопредседателями: Россией, США и Францией", - добавил Путин.