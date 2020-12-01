Путин заявил о неспокойной обстановке в странах ОДКБ
Обстановка на пространстве сферы ответственности ОДКБ была неспокойна и складывалась не без проблем, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
"Обстановка на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ, складывалась не без проблем и в целом была неспокойна. Имею в виду вспыхнувший в сентябре вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха с участием государства-члена ОДКБ, а также послевыборные события в Белоруссии, которая столкнулась с беспрецедентным давлением извне, и внутриполитическую ситуацию в Киргизии тоже имею в виду", - сказал он на саммите ОДКБ.