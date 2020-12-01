Азербайджан строит шестиполосную дорогу в Шушу

Продолжается строительство новой дороги в город Шуша, на территории проводятся земляные работы. Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

Участок, по которому прокладывается дорога, расширяется. Строительство дороги разделено на 5 частей. К процессу привлечены две турецкие и одна местная компании. Также в строительстве дороги участвует Госагентство автомобильных дорог, отметил Наджафли.

По его словам, дорога будет шестиполосной: «Основная часть дороги будет четырехполосной, две другие полосы будут вспомогательными, для грузовых автомобилей и спецтехники. Завершить строительство дороги планируется за 1,5 года. Это не значит, что за все это время на дороге не будет движения. По мере завершения строительства участков дороги они будут вводиться в эксплуатацию».

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанным 17 ноября 2020 года, в целях проектирования и строительства автомобильной дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша общей протяженностью 101,5 километра из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделены 50,0 миллионов манатов.