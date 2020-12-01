«Лечащиеся дома пациенты с коронавирусом являются источниками заражения». Об этом на сегодняшнем брифинге сказал председатель научного комитета TƏBİB, профессор Акиф Гурбанов.

Он отметил, что основным фактором роста числа заражений в настоящее время является инфицирование внутри семьи: «Проходящие лечение дома должны самоизолироваться. В противном случае создаются условия и для заражения окружающих. Каждый человек в доме должен с осторожностью относиться к зараженному пациенту, полностью изолировать себя».

Он отметил, что сегодня не стоит перекладывать весь груз на врачей. Сейчас наша система здравоохранения загружена».

По его словам, война только завершилась.

«В больницах лечатся раненые солдаты. Соблюдая меры защиты, мы защитим и солдат», - сказал он.

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В Азербайджане ситуация в связи с инфицированием COVİD-19 дошла то того уровня, что необходимо обязательно прибегнуть к ужесточенным мерам карантина. Об этом на сегодняшнем брифинге сказал директор НИИ медицинской профилактики имени Вели Ахундова, профессор Адиль Аллахвердиев.

По его словам, пока специфических лекарств и вакцины от COVİD-19 нет. Если вакцина поступит в обращение, то еще неизвестно, насколько она будет эффективной.

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Оперативный штаб при Кабмине проводит очередной брифинг в связи с ситуацией по коронавирусу в Азербайджане.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на брифинге принимают участие член рабочей группы TƏBİB по инфекционным заболеваниям Назрин Мустафаева, профессор Медуниверситета Акиф Гурбанов, профессор Адиль Аллахвердиев и др.