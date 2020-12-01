В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 3942 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров АР, 2265 человек вылечились и были выписаны домой.

От осложнения сопутствующих заболеваний скончались 37 пациентов с положительным ответом теста на коронавирус.

С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 129 544 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 79 162 человека вылечились, 1470 человек скончались.

Число активных больных, проходящих лечение в пандемических больницах, составляет 48 912 человек.