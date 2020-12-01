Минобороны показало золоторудное месторождение Сёюдлю в Кельбаджаре фото; видео

Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры с золоторудного месторождения Сёюдлу (Зод), расположенного в Кельбаджарском районе Азербайджана. 

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