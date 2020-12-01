Путин призвал поддержать Пашиняна

Президент России Владимир Путин считает, что сейчас нужно поддержать премьер-министра Армении и его команду в исполнении решений по прекращению огня в Карабах е. Об этом он сказал на онлайн-заседании Совета Коллективной безопасности ОДКБ, сообщает Интерфакс.

По словам президента России, руководство Армении и лично председатель правительства вынуждены были принять очень сложные, но необходимые для народа Армении решения. Путин считает, что это были болезненные решения, но в то же время необходимые, и требовали большого мужества от премьер-министра.

"Это очевидная вещь, и каждый из присутствующих на этом совещании понимает степень ответственности при принятии решений подобного рода. Он (премьер-министр Армении – прим. ред.) эту ответственность на себя взял. И наша задача в том, чтобы сейчас поддержать и самого премьер-министра, и его команду с тем, чтобы наладить мирную жизнь, добиться исполнения всех принятых решений и помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации", - подчеркнул президент России.