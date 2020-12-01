Токаев назвал соглашение по Карабаху историческим

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал историческим соглашение по Нагорному Карабаху.

"Самой высокой оценки заслуживает посредничество президента РФ Владимира Владимировича Путина с целью прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. Соглашение, достигнутое при самом активном участии России, на мой взгляд, является единственно верным решением в сложившейся критической ситуации", - приводит РИА Новости слова Токаева, сказанные им в ходе сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по видеосвязи.

По мнению Токаева, "это соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе": "На мой взгляд, это действительно историческое соглашение".