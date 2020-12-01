США и Турция столкнулись: тяжкие обвинения на саммите НАТО

Государственный секретарь США Майк Помпео на необычной для НАТО встрече министров иностранных дел стран НАТО подчеркнул, что Турция выступает против принципов и действий Североатлантического союза, тем самым подрывая его единство, сообщает Reuters.

По данным агентства, в своем выступлении Помпео подчеркнул «провокационные действия Турции в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе».

Также он назвал приобретение Анкарой ЗРК С-400 «подарком России через союзника по НАТО».

Сообщается, что ему ответил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. В частности, министр выразил свое «сожаление» о том, что США выступили «против Турции», поддержали «максималистские позиции Греции и Кипра» и «террористические организации». Помимо этого, он заявил, что «позиция Франции в Ливии является самой большой угрозой единству Североатлантического союза».

Турецкий министр завершил свое выступление, согласно информации агентства, «с явным раздражением», заявив, что Минская группа ОБСЕ, возглавляющая поиск путей мирного урегулирования Карабахского конфликта, пристрастно относятся к Армении.