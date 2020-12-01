Украина планирует бойкотировать встречу СБ ООН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в стране намерены бойкотировать встречу СБ ООН по формуле Арриа, в которой ожидается участие представителей сепаратистской Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заседания по формуле Арриа — неформальные встречи для откровенного обмена взглядами по разным вопросам.

Онлайн-мероприятие состоится 2 декабря по инициативе России и будет посвящено выполнению Минских соглашений. На мероприятие приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

По словам Кулебы, помимо Украины, заседание также будут бойкотировать США, Великобритания, Франция, Германия, Эстония и Бельгия.

«То есть все, кроме России, страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ (Трехсторонней контактной группы)», — подчеркнул украинский министр.