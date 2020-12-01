Восемь тысяч медиков в Грузии заразились коронавирусом

В Грузии число медицинских работников, инфицированных коронавирусом, достигло восьми тысяч человек, сказал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, пишет Sputnik Грузия.

По его словам, большая часть инфицированных медработников выздоровела и уже вернулась к рабочим местам, но есть и такие, кто стал жертвой инфекции.

Гамкрелидзе отметил, что система здравоохранения Грузии справляется с количеством пациентов, несмотря на определенные погрешности, помехи и загруженность.

В Грузии ежедневно выявляется до четырех тысяч новых случаев инфицирования. От осложнений, вызванных COVID-19, уже скончались более 1 300 человек.