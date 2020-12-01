Поставки сжиженного газа в Европу рухнули

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу рухнули в годовом выражении на 39 процентов в ноябре этого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Импорт СПГ в годовом выражении сократили все европейские страны-владельцы приемных терминалов. Например, Литва — на 34 процента, Польша — на 3,6 процента. Однако по сравнению с октябрем импорт вырос на 12 процентов. США в ноябре нарастили поставки на Северо-Запад континентальной Европы, отправив пять танкеров. В октябре их было четыре. В Великобританию тоже хлынул поток СПГ из США (10 танкеров), хотя в октябре и ранее поставок не было.

Ранее стало известно, что Россия поставила в Китай рекордный за всю историю объем газа. В сентябре страна отправила в КНР 899 миллионов кубометров СПГ.