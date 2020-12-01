Армения согласна обменять пленных по принципу «всех на всех»

Вопросы обмена военнопленными, поиска без вести пропавших и тел погибших военнослужащих являются приоритетными в повестке правительства и делается все возможное для ускорения процесса. Как сообщает «Айсор», об этом заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян на встрече с послом России в Армении Сергеем Копыркиным.

Авинян отметил, что армянская сторона предлагает руководствоваться принципом «всех на всех».

Кроме того, предлагается создать механизм, согласно которому, если в будущем у одной из сторон окажется пленный, то он сразу же и без предварительных условий возвращается.

Накануне Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан выступила с заявлением о том, что Азербайджан привержен своим обязательствам, вытекающим из норм международного гуманитарного права и принципов гуманизма.

В заявлении отмечалось, что Азербайджан является сторонником обмена пленных и заложников по принципу «всех на всех».