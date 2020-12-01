Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19

Украинский врач Андрей Пеньков рассказал, какой период болезни является самым опасным для пациентов с COVID-19.

По его словам, особое внимание следует уделять заболевшему на 9-10 день, когда появляется одышка и проявляется острый респираторный дистресс-синдром. Он пояснил, что такая ситуация, как правило, связана не с бактериальными процессами, а с гиперреакцией иммунной системы.

"Цитокиновый шторм начинается после первой недели болезни – госпитализация чаще всего необходима именно в это время", - отметил Пеньков в интервью lb.ua.

Специалист подчеркнул, что именно на второй неделе у пациента могут возникать новые иммунологические изменения в крови, наблюдается рост показателей всех реактивных маркеров воспаления.