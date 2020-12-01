Путин: Хорошими намерениями цветных революций вымощена дорога в ад

«Я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно, без всяких резких движений выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и без всякого вмешательства извне. Не сомневаюсь нисколько, что это получится, в том числе имею в виду и политический опыт президента Белоруссии», - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.

Он выразил уверенность, что «надо дать возможность, в конце концов, народам самим разобраться с вопросами, которые представляют для них особый интерес», и привел в качестве негативного примера события так называемой «арабской весны» и других цветных революций: «Мы видели, к чему привели цветные революции, их всегда объясняют лучшими намерениями. Как известно, хорошими намерениями вымощена дорога в ад».