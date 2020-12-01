Уделяющий особое внимание социальным проектам Yelo Bank, предоставил еще четырем гражданам необходимое оборудование для частного предпринимательства в рамках Программы самозанятости.

Учитывая растущий интерес нашей молодежи к спорту и искусству, мы решили поддержать бизнесменов, которые планируют открыть бизнес в этих сферах.

Мы обеспечили соответствующим оборудованием Маликова Араза и Агаева Хикмета, которые хотят открыть спортивные залы и привить нашей молодежи здоровый образ жизни. Наши предприниматели - это люди, посвятившие свою жизнь спорту. Хикмет-бей - мастер спорта, а Араз-бей - ветеран войны.

Другие граждане, получившие поддержку Исмаилов Анар и Мамедова Сабина занимаются искусством и своей работой добавляют красок в нашу жизнь. Мы как Yelo Bank, предоставили им инструменты, материалы и оборудование, необходимые для дальнейшего развития их бизнеса.

Следует отметить, что программа самозанятости реализуется в соответствии с Меморандумом, подписанным между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана. Согласно условиям социальной программы, нашим гражданам, желающим заниматься индивидуальным предпринимательством и принадлежащим к уязвимым группам, предоставляется производственное или сервисное оборудование. Цель состоит в том, чтобы поддержать этих людей в создании небольших семейных предприятий или развитии существующих предприятий.

В свою очередь, мы понимаем важность реализации подобных социальных проектов и всегда уделяем особое внимание социальным программам. Мы не только одними из первых присоединились к программе самозанятости, но и продолжим поддерживать реализацию этого проекта.