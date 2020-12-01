Германия упрекнула Британию в эгоизме из-за вакцины от коронавируса

Посол Германии в Великобритании Андреас Михаэлис обвинил министра по вопросам бизнеса королевства Алока Шармы в эгоизме из-за его слов о вакцине против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Ранее радио Sputnik сообщило, что вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNtech одобрили для использования в Великобритании.

Шарма, комментируя эту новость, написал в Twitter, что Британия стала первой страной, подписавшей соглашение с этими компаниями, и стала первой, кто применяет их вакцину. Он поблагодарил всех, кто участвовал в ее исследовании и заявил, что "спустя многие годы мы будем помнить этот момент как день, когда Британия возглавила борьбу человечества с этим заболеванием".

"Почему так трудно признать этот важный шаг вперед большим международным усилием и успехом. Я действительно не думаю, что это сугубо национальная история. Несмотря на то, что германская компания BioNTech внесла решающий вклад в разработку вакцины, это история европейская и трансатлантическая", – посетовал Михаэлис в ответ.

Об успехе третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19, проводимых компанией BioNTech из Майнца и американского фармацевтического концерна Pfizer, было заявлено 9 ноября.