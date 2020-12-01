Минобороны и Минздрав Армении снова не сошлись в количестве убитых солдат

Министерство здравоохранения Армении сообщает в среду о 2 тыс. 718 военнослужащих, погибших в боях с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, тела которых уже прошли судмедэкспертизу.

"Судмедэкспертизу прошли тела 2 тыс. 718 погибших военнослужащих", - сказала пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян.

При этом Минобороны Армении на сегодняшний день обнародовало имена лишь 1746 убитых военных.

Отметим, что ранее различные армянские политики сообщали, что количество убитых армянских солдат в ходе боев в Карабахе превышает 5 тысяч.