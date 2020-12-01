Служба государственной безопасности продолжает комплексные оперативно-следственные мероприятия по многочисленным фактам привлечения Арменией наемников из числа граждан различных стран в боях на бывших под оккупацией территориях, сообщает сайт СГБ.

В ходе проведенных расследований появились обоснованные подозрения на то, что граждане Ливана Викен Эулджекчиан и Ховак Кикиян в качестве наемников принимали участие в боевых операциях и совершали террористические действия на находившихся под оккупацией территориях Азербайджана.

Викен Эулджекчиан был привлечен к уголовной ответственности по обвинениям по статьям 114.3 (наемничество), 214.2.1 и 214.2.3 (терроризм), 228.2.1 (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия), 279.1 (создание незаконных вооруженных формирований) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана).

Расследование продолжается.