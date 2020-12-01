В доме Ибрагимовых пришедших почтить память Султана встречает отец героя Микаил киши. Неизбывное горе не сломило его, он держится с достоинством, как и полагается отцу шехида. А вот мать отважного азербайджанского воина, Ильхама ханум, слез сдержать не может. Говорить о погибшем сыне ей очень тяжело, но она превозмогает свою боль.

Во Второй Карабах ской войне Азербайджанская армия одержала блестящую победу и освободила наши земли. Но войны без потерь не бывает. Все 44 дня боевых действий в города и села страны привозили с фронта тела героических погибших на фронте. Одним из тех, кто отдал жизнь во имя победы, стал и спецназовец из Сальяна Султан Ибрагимов.

Султан родился в Сальяне, а потом семья Ибрагимовых несколько лет жила в Подмосковье, где работал Микаил киши. Мальчику в России нравилось, особенно снежная зима. Там он пошел в первый класс и научился кататься на лыжах, даже в школьных соревнованиях участвовал.

После возвращения на родину Султан продолжил учебу в сальянском лицее №1, а потом поступил в Бакинский кооперативный колледж на таможенный факультет. В 2018 его призвали на срочную службу, которую молодой солдат проходил в Ордубадском районе Нахчыванской АР. А после службы он начал работать в Государственной пограничной службе. Его направили в Береговую охрану Ленкорани. Но полученные в армии навыки не прошли даром, и прапорщик Госпогранслужбы Султан Ибрагимов в начале сентября этого года подал рапорт о переводе в Войска специального назначения. Отец удивился такому решению сына и даже пытался его отговорить. Учитывая, что С.Ибрагимов в армии стал отличным снайпером, в спецназ его приняли, и Микаил киши в конце концов дал свое благословение на эту новую службу сына.

Будучи уже в составе спецназа, перед самой войной Султан позвонил домой и выразил озабоченность тем, что неприятель что-то предпринимает на линии соприкосновения войск.

«Султан говорил, что, судя по действиям армян, они готовятся напасть на нас. Сын не боялся того, что должен стать одним из тех, кто встретит врага лицом к лицу. Я сказала Султану, что горжусь им и чтобы он поступал так, как велит ему совесть. И его братом Агилем тоже очень горжусь, и он сражался за освобождение нашей земли», - рассказывает мать шехида.

Когда война началась и молодой спецназовец уже участвовал боях, он говорил по телефону своим родителям, что удивляется трусости армянских солдат, которые, едва завидя азербайджанский спецназ, кричат: «Опять пришли эти в масках!» и, побросав оружие, разбегаются.

А Микаил киши тем временем показывает пришедшим с соболезнованиями удивительные поделки сына.