Армянам разрешили протестовать и бастовать

Решение правительства Армении об отмене запретов на митинги и особого режима въезда и выезда из страны в условиях военного положения вступило в силу, сообщается на сайте армянского кабмина.

"Признать утратившими силу главы третий и четвертый и пункт 15 решения правительства Республики Армения от 27 сентября об объявлении военного положения", - говорится в постановлении кабмина, текст которого размещен на правительственном сайте.

Сегодня руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян сообщил, что речь идет об отмене ограничений на организацию, проведение и участие в собраниях и забастовках, обнародование передач в СМИ, особого режима въезда и выезда из страны.