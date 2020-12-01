В Израиле снова решили распустить парламент

Во время поименного голосования 61 депутат высказался за досрочный роспуск однопалатного парламента 23-го созыва, 54 - против документа, передает ТАСС.

Чтобы обрести силу закона, что приведет к досрочным выборам, законопроект должен быть согласован в нескольких парламентских комиссиях и пройти три чтения на пленарных сессиях палаты, что может занять до нескольких недель, отмечает государственное израильское радио Kan. По данным газеты The Jerusalem Post, премьер-министр Биньямин Нетаньяху намерен выступить вечером в среду со специальным телеобращением в отношении развивающегося политического кризиса из-за законопроекта о самороспуске палаты.

Действующий, 35-й Кабинет министров Израиля был приведен к присяге 17 мая 2020 года. Это положило конец длившемуся более 500 дней политическому кризису в стране, в ходе которого трижды проводились парламентские выборы.