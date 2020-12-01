Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика Фахризаде

"Министерство информации (руководит иранской разведкой) Ирана установило личности людей, связанных с убийством Фахризаде", - приводит слова Рабии телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

Рабии добавил, что "все обстоятельства дела расследуются, и как только они будут установлены, будут выработаны ответные меры".

Мохсен Фахризаде, который руководил центром исследований при Министерстве обороны страны, был убит 27 ноября. Сообщалось, что преступление было совершено оружием, контролируемым через спутник.