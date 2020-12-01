Президент России Владимир Путин поручил уже на следующей неделе начать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. В первую очередь речь идет о группах риска — врачах и учителях.

Как сообщает РИА Новости, поручение организовать прививочную кампанию Путин дал вице-премьеру Татьяне Голиковой. Он напомнил, что ранее уже обсуждал с Голиковой и премьером Михаилом Мишустиным темпы производства препаратов от COVID-19.

Путин уточнил: более 2 млн доз вакцины «Спутник V» уже произведено или будет произведено в ближайшие дни. «Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», — сказал он.

Также Путин заверил, что промышленность страны готова к всеобщей вакцинации.