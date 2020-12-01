Телеграм-канал Mediaport со ссылкой на свои источники опубликовал скандальные сведения о событиях, предшествовавших подрыву автомобиля, в котором находился тогдашний командующий оккупационными войсками Армении в Карабах е Джалал Арутюнян.

«Подрыву автомобиля... Джалала Арутюняна предшествовал его острый спор с Давидом Тонояном (занимавшим тогда пост министра обороны Армении), который был обусловлен неполадками систем ПВО, поставленных из Иордании. Они не выстрелили. Во время ссоры Джалал Арутюнян отметил, что после завершения войны он не собирается молчать и назовет имена людей, из-за которых небо на юге Карабаха осталось полностью незащищенным.

За день до подрыва Джалал Арутюнян доложил... Араику Арутюняну о необходимости начала строительства оборонительных сооружений в Шуше и селе Каринтак и стягивания в Шушу дополнительных резервных сил и артиллерии...

Близкие Джалала Арутюняна убеждены, что через открытый канал связи намеренно была организована утечка данных о маршруте его передвижения, в результате чего вооруженные силы Азербайджана с легкостью определили его местонахождение», – пишет Mediaport.