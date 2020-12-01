В Ереване «шествие достоинства» с требованием отставки Пашиняна
В центре Ереване проводится «шествие достоинства» с требованием отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра Армении.
Перед началом шествия представитель партии «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян заявил, что в четверг оппозиция планирует обнародовать «дорожную карту своих решительных действий».
Митингующие с плакатами и баннерами направляются к зданию правительства на площади Республики. Они скандируют «Никол - предатель», сообщает Sputnik Армения.
Участники шествия собираются сделать заявление о своих последующих шагах и призывают граждан не оставаться равнодушными к событиям, происходящим в Армении.