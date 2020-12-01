В Ереване «шествие достоинства» с требованием отставки Пашиняна

В центре Ереване проводится «шествие достоинства» с требованием отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра Армении.

Перед началом шествия представитель партии «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян заявил, что в четверг оппозиция планирует обнародовать «дорожную карту своих решительных действий».

Митингующие с плакатами и баннерами направляются к зданию правительства на площади Республики. Они скандируют  «Никол - предатель», сообщает Sputnik Армения.

Участники шествия собираются сделать заявление о своих последующих шагах и призывают граждан не оставаться равнодушными к событиям, происходящим в Армении.

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