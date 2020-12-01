Министр Фикрет Мамедов обратился к зарубежным коллегам

В связи с этим министр юстиции Фикрет Мамедов адресовал своим зарубежным коллегам новое обращение, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

Благодаря твердой воле и мудрой внешней политике президента страны, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, а также героизму и отваге Азербайджанской армии, единству и солидарности нашего народа страна-агрессор Армения потерпела горькое поражение и на поле боя, и на политической арене. Освобождены оккупированные на протяжении 30 лет земли Азербайджана, тем самым нагорно- карабах ский конфликт завершился нашей великой победой, восстановлена территориальная целостность страны.

В обращении отмечено, что потерпевшая поражение на поле боя Армения фактически капитулировала и тем самым была вынуждена вернуть оставшиеся оккупированные земли политическим путем.

Внимание министров юстиции было обращено на зверства, совершенные агрессором во время оккупации, и другие незаконные действия, противоречащие международному гуманитарному праву.

Было подчеркнуто, что победы Азербайджана на поле боя сыграли решающую роль в судьбе войны, и Армения, которая не смогла противостоять победоносному маршу азербайджанской армии, была вынуждена признать поражение, понимая, что более невозможно пренебрегать международным правом, продолжать политику агрессии и удерживать под оккупацией чужие земли.

Смирившись с поражением в 44-дневной военной кампании, Армения 10 ноября подписала Совместное заявление, в котором обязалась вывести оккупационные силы с территории Азербайджана и в кратчайшие сроки покинуть наши земли. Заявление также предусматривает возвращение наших вынужденно переселенных соотечественников на свои исконные земли.

Министр также отметил, что как только Армения объявила о готовности деоккупировать наши земли, президент Азербайджана Ильхам Алиев, будучи сторонником мира, немедленно отдал приказ прекратить военные действия. Тем самым историческая справедливость восторжествовала, и оказались реализованы резолюции Совета Безопасности ООН и Парламентской ассамблеи Совета Европы о восстановлении территориальной целостности Азербайджана.

Ф.Мамедов выразил сожаление по поводу того, что все это было достигнуто ценой самоотверженности павших во имя Родины ее героических сынов, а также пролитой крови около 500 мирных жителей, в том числе женщин и детей, которых Армения вопреки всем нормам международного гуманитарного права и морали целенаправленно и постоянно брала на прицел.

Министры были проинформированы, что 1 декабря в рамках реализации Заявления мирным путем, без кровопролития был освобожден последний из оккупированных районов – Лачинский, тем самым война осталась в прошлом и для нашей страны началась новая эра строительства и развития.

Было отмечено, что необходимо проделать колоссальную работу по восстановлению освобожденных территорий, поскольку агрессор, несмотря на запрещающие положения Протокола 1977 года к Женевской конвенции, разорил наши оккупированные территории и оставил после себя буквально выжженную землю, в том числе практически полностью уничтожил историческое и культурное наследие нашего народа.

Однако было отмечено, что Азербайджан, который известен в мире как миролюбивое и толерантное государство, и его народ сделают все возможное, чтобы плечом к плечу восстановить разрушенные города и села. Вместе с тем было подчеркнуто наличие хороших возможностей для мирного сосуществования в регионе в условиях добрососедства и появление нового формата безопасности и сотрудничества.

Министр юстиции Фикрет Мамедов выразил надежду, что азербайджанский народ, в том числе около 750 тысяч вынужденных переселенцев, впервые встретит наступающий Новый год в условиях мира, в том числе и на освобожденных от длительной оккупации территориях, и что в регионе в дальнейшем воцарятся безопасность и процветание.