21:12

Экс-сенатор России, известный меценат и предприниматель азербайджанского происхождения Фархад Ахмедов выступил на страницах российских СМИ с дискурсивным взглядом на проблемы современного миропорядка и становления нового регионального мира. Социально-политические воззрения и концептуальные размышления экс-сенатора сформировали новый подход: укрепление союза двух региональных государств - России и Турции. Концептуальный взгляд автора вызвал большой резонанс в российских СМИ, привлек внимание экспертного сообщества на Западе. Статья не осталась вне поля зрения и редакции haqqin.az. Представляем вашему вниманию нашумевшую статью Ф.Ахмедова.

* * * Успешное взаимосогласованное сотрудничество России и Турции на Южном Кавказе в минувшие недели стало неожиданностью как для основных мировых игроков, так и для части стран Южного Кавказа. Это очередной раз доказывает, что некоторые лидеры живут в мире иллюзий и ими самими придуманной истории. Успех России и Турции в регионе, где до этого десятилетия ничего существенного не происходило, для внимательного наблюдателя совсем не является неожиданностью. Россия и Турция шли к этому успеху давно. Мы являемся свидетелями итога определенного этапа их сотрудничества, и начала новой эры их взаимодействия, обусловленного самой эпохой. Распад биполярной системы после крушения СССР не привел к формированию новой стабильной системы глобальной безопасности. Однополюсная конструкция мира во главе с США не смогла дать планете предсказуемость и безопасность. Соединенные Штаты стремительно теряют глобальное лидерство, им бросают вызов – как в экономике, так и в политике — все новые силы и центры влияния. Отсюда – стратегическая неопределенность, вакуум силы, полупаралич международных структур и нарастающие трения как между ведущими претендентами на мировое лидерство, так и периферийными центрами.

Новые времена – новые вызовы Кроме того, все чаще появляются новые вызовы всему человечеству, не представимые ранее, что и показала нынешняя пандемия коронавируса. Мы точно не знаем, откуда взялась пандемия, зато мы видим, что ее катастрофические последствия будут иметь останутся на долгие месяцы, а, может быть, и многие годы вперед, что не предсказывал ни один гуру. Предупреждений не было, как нет сейчас дорожной карты выхода из последствий эпидемии, ни экономической, ни политической. Пандемия резко ускорила кризис и фактический развал так и не сформировавшегося глобализма, на смену которому уже пришел регионализм. Мир изменился, и мы тоже. Теперь все мы должны думать не столько глобально, сколько регионально. От воздушных замков глобализации, которая на самом деле порождает ею нескончаемые неразрешимые проблемы, надо переходить к рациональным действиям и шагам.

Каждая страна, каждый народ должны самостоятельно найти свой путь к выживанию, удержанию и укреплению своих позиций. Выбор небольшой. Уже в самое ближайшее время большинство стран либо будет вынуждено войти в орбиту одного из крупных мировых игроков, либо стать частью очередного «пояса нестабильности». Но есть и другой выход – искать нестандартные, исторические и цивилизационные связи, которые на новом витке развития могут стать ключом не просто к выживанию, но и позволят занять достойное место в формирующемся глобальном укладе. По такому пути, к примеру, пошел Китай, столкнувшийся с жесткой конкуренцией со стороны США, и возобновивший (спустя тысячу лет) цивилизационную «экспансию», возрождая «Великий Шелковый путь». Что ждет в этом случае страны Евразии? Либо «подчиниться неизбежному», либо искать в себе потенциал для объединения, для создания новых центров силы. Россия и Турция – сходства больше чем различий Возьмем Россию и Турцию. На протяжении столетий они были центрами мощных полиэтнических и многоконфессиональных империй, объединяли вокруг себя обширные территории, населенные народами, различавшимися в этническом и религиозном отношении. Системообразующим признаком обеих империй вплоть до ХХ века был религиозный — православие и ислам суннитского толка, что в ту эпоху делало неизбежным их ожесточенное соперничество, выливавшееся в двенадцать (!) войн. В ХХ веке обе эти империи, каждая в свое время, распались под влиянием внутренних противоречий, усугублённых враждебным внешним воздействием, но сохранили области, являвшиеся их системообразующими центрами. На остальной территории бывших империй возникли десятки новых государств.

В начале XXI века и Россия, и Турция, справившись с внутренними трудностями, начали проводить все более самостоятельный курс, оказывать возрастающее влияние на территории бывшей Российской и Османской империй. Обе страны в его проведении сталкиваются с нарастающим сопротивлением. Источник этого сопротивления — США и Евросоюз, они стремятся противодействовать изменению выгодного им status quo и росту влияния в мире как России, так и Турции. Пока сопротивление укреплению России и Турции носит относительно ограниченный, опосредствованный характер. Но в случае, если США и ЕС начнут активнее координировать свои действия, Москва и Анкара столкнутся с выбором – смириться с предписываемой им второстепенной ролью, либо изыскивать варианты контригры. История двусторонних отношений России и Турции содержит примеры использования потенциала взаимодействия для противодействия внешнему давлению (вспомним 1920-е гг.). При этом очевидно, что к XXI веку и Россия, и Турция, сохранив основные характеристики своего национально-культурного кода, ослабили проблему конфессиональных различий, как препятствия на пути развития их связей. Более того, приверженность традиционным ценностям, сильная в обеих странах, их ныне не разделяет, а сближает. Неопределимых преград нет. Это еще раз доказал пример Израиля и стран Персидского залива. Религиозные барьеры существуют только у нас в головах. Бог един. Но в складывающихся условиях одного только ситуативного сотрудничества и взаимной поддержки как на Южном Кавказе уже недостаточно. Нужна контригра на опережение. Мерилом успеха любой нации и ее лидеров является умение воспользоваться историческим шансом, произрастающим из текущих закономерностей и случайностей. Давление на оба государства нарастает, становится все более жестким и изощренным. Внешние силы явно не устраивает не только независимый курс обеих стран, но и персонально их лидеры, хотя своей многолетней деятельностью на постах руководителей они заслужили поддержку подавляющего большинства своих граждан. Очевидно, что надежды превратить Россию и Турцию в страны-изгои, равно как и провернуть смену их руководства, тщетны. Упорство в реализации подобных целей может иметь (и уже имеет) своим результатом лишь дальнейшее сближение и объединение усилий двух стран. Такое сближение уже развивается по всем направлениям. Для миллионов россиян Турция стала вторым домом. По итогам 2019 года страну посетили 18 миллионов российских туристов. Число совместных браков превысило полмиллиона. Укрепляются связи в экономике (в том числе по газу и атомной энергии), сфере совместной борьбы с терроризмом, деле стабилизации и урегулировании в Сирии, сотрудничества в области передовых военных технологий. По ряду из перечисленных направлений взаимодействие выходит, по сути, на союзнический уровень.

На таком фоне даже вопросы, по которым, на первый взгляд, между Россией и Турцией должны были бы существовать осложнения (например, Сирия, Ливия, или же газопровод из Катара в Турцию,) находят, в конечном счете, свое успешное разрешение. Союзное государство – за и против Но останавливаться на уже достигнутом нельзя, необходимо двигаться дальше. Куда? Ответ прост, и даже закономерен, хотя прозвучит неожиданно – на повестке дня институционализация двустороннего формата. Сама жизнь заставляет Россию и Турцию начинать строить даже не союзнические отношения, а Союз двух государств. Союз не как временный альянс, а как Союз, Союзное государство. Безусловно, проще с порога отвергнуть идею, поднимая как очевидные, так и надуманные возражения. Всегда надо помнить, что дорогу осилит идущий. Тот, кто ищет не оправданий бездействия, а путь к намеченной цели. История знает несколько примеров попыток создать союз двух государств. Почти все они закончились неудачей. Но это не должно останавливать. Союзное государство вполне работоспособно, при условии, что оно состоит из двух сравнимых по масштабу государств. В таком союзе каждый его участник сохранит независимость, самостоятельность, и свою идентичность. Речь идет не о поглощении, а о слиянии и соединении во имя общего понимания взаимной пользы. В основе союза будет заложен здоровый прагматизм, примат совместных интересов, сложение суммы потенциалов с максимальным эффектом на выходе. Главное, чтоб были вера, доверие и общий интерес – то, что теперь называется синергия. Именно такой эффект может дать соединение потенциалов России и Турции. Речь идет не о миллионах людей, не о тысячах квадратных километров, не о числе омывающих морей (их 14, если не считать Каспий), и даже не о военном и экономическом потенциале. Речь идёт о том, что на границе Европы и Азии возникнет Союз двух стран – единственных в своем роде — на территории которых исторически и осуществлялось взаимодействие двух континентов. Противопоставление Европы и Азии — результат умозрительных конструкций. Тысячи лет люди, товары и идеи свободно пересекали воображаемую континентальную границу в любом направлении. Но стереотипы меж-цивилизационных противоречий и надуманные конструкции так глубоко внедрены в сознание, что давно уже живут собственной жизнью. Результатом создания Союза стало бы формирование нового мощного центра многополярного мира. Помимо уже оформившихся центров — США, Европы, Китая — появится четвёртый. Его имени еще предстоит родиться, но уже сейчас ясно, что он явится возрожденным и обновленным наследником взаимосвязанных римской, византийской, османской и российской традиций. На новой основе он станет примером прогресса, безопасности, процветания, стабильности и предсказуемости. У меня есть уверенность, что импульсы этого объединения послужат разрешению самых сложных и застарелых конфликтов во всем регионе, и не только на так называемом «постсоветском» пространстве. Тем более, что уже сейчас очевидно, что на пространстве двух прежних империй конфликты могут решаться только при наличии взаимного консенсуса России и Турции. Сама по себе идея такой коренной перестройки «уже поделенного мира» не может не вызвать мощного сопротивления. Сопротивляться будут все — США, Европа, Китай, Иран, Армения. Будут и другие препятствия. Отдельный вопрос — это нынешнее членство Турции в НАТО. Пока рано забегать вперед, но, согласно Североатлантическому договору, выйти из него может любое государство путем простого направления ноты Правительству США. В этом случае процедура выхода будет завершена через год.