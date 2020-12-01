Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили выполнение заявления по Карабаху

Министры иностранных дел Азербайджана и России - Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили по телефону ход реализации положений трехстороннего заявления по нагорно-карабахскому урегулированию.

"Стороны обсудили ход выполнения положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября этого года, а также отдельные вопросы региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении МИД России по итогам телефонного разговора сторон, передает ТАСС.

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