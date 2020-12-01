После двухмесячных переговоров Кабул и талибы договорились

Правительство Афганистана и движение "Талибан" после почти двухмесячных переговоров в среду, 2 декабря, достигли прогресса по центральному вопросу: впервые с начала гражданской войны 19 лет назад они подписали письменное соглашение о процедуре дальнейших мирных переговоров по таким важным темам, как установление перемирия, сообщает Дойче велле.

"Этот прорыв должен стать трамплином для достижения мира, к которому стремятся все афганцы", - написала спецпредставитель ООН по Афганистану Дебора Лайонс в Twitter.

В свою очередь спецпредставитель США Залмай Халилзад заявил, что заключенная Кабулом и талибами договоренность свидетельствует о способности сторон договариваться по сложным вопросам.

Правительство в Кабуле и талибы почти два месяца ведут переговоры в столице Катара Дохе на фоне продолжающейся в Афганистане гражданской войны. Талибы отказались от обсуждения условий прекращения огня еще в ходе предварительной фазы диалога. Они готовы приступить к обсуждению этого вопроса, лишь когда станет ясно, как будет выглядеть следующая стадия переговоров. Заключенное ныне соглашение открывает путь для этого.