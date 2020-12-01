Ученые сравнили риски заразиться COVID в семье и общественном транспорте

Риск заражения коронавирусом для членов одной семьи гораздо выше, когда они находятся дома, чем даже если бы они совершали поездки на общественном транспорте, следует из исследования китайских ученых, результаты которого были опубликованы в журнале Science.

В ходе исследования были проанализированы данные о 1 178 пациентах в китайской провинции Хунань (граничит с провинцией Хубэй, в начале года ставшей эпицентром эпидемии) и 15 648 их близких контактах. Было установлено, что самым низким риск заражения был в медицинских центрах, где соблюдались меры защиты от инфекции. В зависимости от близости социального взаимодействия уровень риска рос: он был ниже в общественном транспорте, ресторанах и местах развлечений, но выше при общении с широким кругом родственников. Самым высоким риск передачи инфекции оказался в семье, члены которой живут вместе.