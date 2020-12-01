1 декабря Лачинский район Азербайджана был освобожден от 28-летней армянской оккупации. После Агдама и Кельбаджара Лачин стал третьим районом, который был возвращен Азербайджану согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении.

Agence France-Presse рассказывает, как Азербайджан празднует освобождение Лачина. Хураман Мамедова родом из Лачина, она говорит, что ее радости нет предела. Это земля ее предков. Сама она в последний раз была в Лачине в 1990 году. «Это райский уголок. Благодарю Аллаха, что наши земли вернулись», - говорит Хураман.

Агентство также рассказывает, что большинство армян предпочли покинуть Лачинский район, но есть и такие, кто решил остаться. Один из них - Валера Левонян в беседе с французским изданием говорит, что никому ничего отдавать не собирается, будет продолжать здесь жить: "Вот здесь супермаркет, гостиница, дом, мы будем обустраиваться и жить дальше, как и жили". При этом говорит мужчина с явным недовольством.

Французский телеканал France-24 в своем репортаже, посвященном этому событию, рассказывает: «Как и в случае с предыдущими районами, вооруженные силы Азербайджана, которые вошли в Лачин, увидели сожженные дома. Их подожгли армяне, покинувшие район». Один из армян рассказывает, что они срубили деревья, забирают с собой дрова. Берет он с собой и шланги из сада.