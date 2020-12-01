Коронавирус сразил «Карабах»: осталось 14 здоровых футболистов перед Лигой Европы
Завтра в 21:55 по бакинскому времени в Стамбуле на стадионе «Истанбул Башакшехир Фатих Терим» начнется матч 5-го тура Лиги Европы между агдамским «Карабахом» и тель-авивским «Маккаби».
Номинальным хозяином этого матча будет «Карабах», которому УЕФА пока не разрешил играть дома – запрет на проведение международных игр в Азербайджане, связанный с войной в Карабахе, еще не снят.
Чемпионы Азербайджана отправились в Турцию сегодня утром. У нашей команды огромные потери, связанные с коронавирусом. Как известно, в конце прошлой неделе вирус был обнаружен у главного тренера Гурбана Гурбанова. Положительным оказался и тест нападающего Махира Эмрели, который тоже не полетел в Стамбул.
COVID-19 найден также у защитника Аббаса Гусейнова. Чуть ранее заразились переводчики Эльвар Гулиев и Айдын Рустамов. Защитник Максим Медведев все еще находится в Люксембурге, где у него был обнаружен вирус, когда он пребывал в стане национальной команды Азербайджана.
Единственная хорошая новость – это возвращение в строй Рахиля Мамедова, который будучи в сборной заразился и не имел права покинуть Хорватию. Последний тест Мамедова оказался негативным, и хорватские власти разрешили ему уехать. Рахиль присоединился к команде в Турции.
Не сыграет в Стамбуле и сын Гурбана Гурбанова Муса Гурбанлы. Он тоже переболел коронавирусом, два последних теста оказались негативными, но из-за того, что футболист не тренировался, было решено не брать его в Турцию.
На сегодняшней предматчевой пресс-конференции с журналистами общался помощник Гурбана Гурбанова Эльчин Рахманов. Он заявил, что в его распоряжении на данный момент есть 13-14 здоровых футболистов.
Напомним, что в нынешней Лиге Европы у «Карабаха» пока нет набранных очков. Команда потерпела четыре поражения в четырех матчах. В первом матче против «Маккаби» агдамский клуб проиграл в Израиле со счетом 0:1.