Отдел спорта 22:59

Завтра в 21:55 по бакинскому времени в Стамбуле на стадионе «Истанбул Башакшехир Фатих Терим» начнется матч 5-го тура Лиги Европы между агдамским «Карабахом» и тель-авивским «Маккаби». Номинальным хозяином этого матча будет «Карабах», которому УЕФА пока не разрешил играть дома – запрет на проведение международных игр в Азербайджане, связанный с войной в Карабахе, еще не снят.

Чемпионы Азербайджана отправились в Турцию сегодня утром. У нашей команды огромные потери, связанные с коронавирусом. Как известно, в конце прошлой неделе вирус был обнаружен у главного тренера Гурбана Гурбанова. Положительным оказался и тест нападающего Махира Эмрели, который тоже не полетел в Стамбул. COVID-19 найден также у защитника Аббаса Гусейнова. Чуть ранее заразились переводчики Эльвар Гулиев и Айдын Рустамов. Защитник Максим Медведев все еще находится в Люксембурге, где у него был обнаружен вирус, когда он пребывал в стане национальной команды Азербайджана.