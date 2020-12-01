ВОЗ рекомендует носить маски везде

Всемирная организация здравоохранения ужесточила правила ношения масок во время пандемии коронавируса. Специалисты рекомендуют носить маски везде, говорится в обновленных рекомендациях на сайте ВОЗ.

Защитные маски необходимо носить на улице, если физически невозможно соблюдать дистанцию как минимум метр. В помещениях, даже если они хорошо вентилируются, но внутри нельзя соблюдать дистанцию, также необходима маска. Это рекомендовано для всех заведений, включая учебные.

Маска обязательна и подросткам от 12 лет. Детям до пяти лет носить маски не следует.

Отмечается, что это самое значительное ужесточение рекомендаций по масочному режиму за все время пандемии. Оно также включает новые стандарты для медицинских учреждений: там маску предписывается носить всем и везде, включая кафетерии и комнаты для персонала.