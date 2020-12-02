Недалеко от Парижа осквернили мечеть

Во французском городе Бретеньи-сюр-Орж (департамент Эсон) неизвестные осквернили мечеть, передает Agence France-Presse со ссылкой на местную мэрию.

По данным СМИ, ранним утром злоумышленники направили автомобиль на двери мечети и выбили их. Внутри они разлили содержимое огнетушителя. Позже злоумышленники скрылись, когда их заметил возвращающийся с ночной смены мужчина. На территории соседней коммуны полицейские обнаружили подожженную машину злоумышленников, передает ТАСС.



AFP напоминает, по данным МВД, число направленных против мусульман и их религиозных центров акций увеличились в 2019 году во Франции на 54%.