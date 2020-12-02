Чавушоглу: будем укреплять военное сотрудничество с Украиной
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретился в Анкаре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает Anadolu.
Чавушоглу сообщил, что встреча прошла в доверительной обстановке.
«Провел искреннюю встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Мы продолжим укреплять наши связи, в том числе в оборонной сфере. Турция приветствует инициативу по созданию Крымской платформы», - написал Чавушоглу в Twitter по итогам встречи с Кулебой.