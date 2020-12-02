Леонид Швец, автор haqqin.az 2 декабря 2020, 23:54

Агентство, координирующее работу полиции по всему миру, объявило всем 194 странам, входящим в Интерпол, о серьезной опасности, которая связана с повышенным вниманием организованной преступности к возможностям, которые открывают для нее пандемия коронавируса и связанные с ней страхи и заботы граждан. Чем сильнее беды и тревоги, тем выше шансы негодяев на этом заработать. В заявлении говорится, что пандемия вызвала беспрецедентную преступную активность, и следует быть готовыми к волне попыток украсть или подделать вакцины, организовать продажи фейковых препаратов через интернет. От сотрудников системы здравоохранения и полицейских служб требуются бдительность и скоординированные действия, что воспрепятствовать злоумышленникам. Преступные группы «планируют внедриться с систему распределения вакцин или нарушить ее, они постараются обмануть общественность с помощью фейковых сайтов и фальшивых лекарств, тем самым угрожая здоровью и жизни граждан», - заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

Интерпол предупреждает, что с высокой вероятностью будет запущено параллельное производство и распределение фальшивых и нелицензированных комплектов для тестирования, особенно по мере возобновления международного транспортного сообщения и требования властей к пассажирам, чтобы они имели документы, подтверждающие негативные результаты теста на коронавирус. Повышенный спрос на лекарства и медицинское оборудование будет вынуждать граждан искать их онлайн, и там злоумышленники будут стараться не только продать клиентам фальсификат, но и украсть их личные данные или банковские реквизиты. По данным Интерпола, анализ его подразделения, специализирующегося на киберпреступности, показал, что из трех тысяч фармацевтических сайтов, которые подозреваются в продаже поддельной продукции, больше половины были снабжены программами, предназначенными для кражи личных данных или для рассылки спама. Это предупреждение появилось одновременно с новостью, что Великобритания стала первой западной страной, которая выдала лицензию на использование вакцины, ею стал препарат от Pfizer/BioNTech. Первые дозы начнут поступать в страну в ближайшие дни, всего было закуплено 40 миллионов доз вакцины. Приоритетом при вакцинировании будут пользоваться работники сферы здравоохранения и сотрудники домов престарелых, как и их клиенты.