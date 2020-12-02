В Армении выбрали кандидата на место Пашиняна обновлено
Единым кандидатом от оппозиции на пост премьер-министра вместо Никола Пашиняна станет бывший премьер-министр и министр обороны Вазген Манукян. Об этом РБК заявил член правления партии «Родина» Роберт Арутюнян.
Источники «Интерфакса» в оппозиционных кругах Армении также назвали эту фамилию.
«Вазген Манукян станет единым кандидатом на пост премьер-министра переходного правительства Армении», — сказал собеседник российского издания.
Вазген Манукян в 1990-1991 годах занимал должность премьер-министра Армении, с 1992 по 1993 год - в период нагорно-карабахского конфликта - министр обороны, одновременно возглавлял военно-промышленный комплекс страны. В августе 1993 года неожиданно для всех Манукян был освобожден с поста министра обороны. В сентябре 1996 года на президентских выборах был выдвинут единым кандидатом от блока «Согласие и единство», однако по итогам выборов победа досталась Левону Тер-Петросяну. В феврале 1998-го на внеочередных президентских выборах Манукян баллотировался от Национально-демократического союза (НДС) на пост президента, получив около 13% голосов. С 2008 по ноябрь 2019 года возглавлял Общественный совет Армении. С 2019-го председатель общественно-политического клуба «Вернатун».