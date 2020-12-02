Десятки американских дипломатов уезжают из Ирака

В связи с ростом напряженности в отношениях с Ираном США выводят половину своих дипломатов из Ирака. Об этом сообщила газета Politico.

По свидетельству издания, в общей сложности Ирак временно покидают десятки сотрудников американских дипломатических миссий в Багдаде и других городах. Сроки их возвращения не уточняются. Посол США в Ираке Мэтью Туллер покидать Ирак не будет, передает ТАСС.

Госдеп пока не ответил на просьбу ТАСС прокомментировать изложенные Politico сведения.