Премьер-министр Армении Никол Пашинян прервал свою речь на онлайн-сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за технических помех, после чего достал из карманов два мобильных телефона. Об этом пишет РБК.

Пашинян заявил, что последние два месяца стали для Армении периодом противостояния с Азербайджаном. После этих слов начались помехи, а затем выключился микрофон.

Когда армянский премьер смог продолжить речь, он вынул из кармана два телефона и отложил их в сторону.