Вакцинация жителей Турции от коронавируса нового типа начнется с 11 декабря, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Об этом сообщает телеканал NTV.

Глава турецкого Минздрава пояснил, что в числе первых вакцинировать будут сотрудников медицинской сферы, а также граждан старше 65 лет.

Ожидается, что к 11 декабря в Турцию будет поставлена первая партия китайской вакцины от коронавируса, передает ТАСС. По словам Коджи, затем вакцину применять начнут на людях младше 65 лет, но с наличием хронических заболеваний.

В конце ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вакцинация в стране будет бесплатной.