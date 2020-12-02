Войска ОДКБ войдут в Ереван для защиты Пашиняна?

Издания пишет, что после вчерашней видеоконференции глав государств ОДКБ можно констатировать, что удержание Пашиняна у власти — это также задача ОДКБ: «После 9 ноября оппозиция Армении — 17 партий — проводят акции протеста, требуя отставки Пашиняна. После того, как Лавров предупредил, что митинги не должны сказываться на ходе выполнения соглашения, оппозиция стала заявлять, что они протестуют не против России и документа, а исключительно против Пашиняна. Риторика оппозиции по вопросу войны свелась к тому, что Путин всегда прав, и обвинять Пашиняна следует за то, что он рассердил Путина.

Получается, что требующие отставки премьер-министра политические силы сейчас борются против Путина? Но логика политических планов России предполагает, что, одной рукой поддерживая Пашиняна, Москва держит Пашиняна под жестким прессингом.

Формат 17-ти заявил о продолжении борьбы, акций гражданского неповиновения и митингов, что напрямую противоречит задаче налаживания мирной жизни, о которой говорил Путин. В этой ситуации ОДКБ выглядит симптоматично, потому что в блоке созданы Группы быстрого реагирования, которые предусмотрены также на случай внутренней дестабилизации в странах ОДКБ, если эти страны обратятся за помощью.

Может ли внутренняя конфронтация в Армении достичь точки, когда в Армению будут введены войска ОДКБ для «восстановления внутреннего правопорядка и мирной жизни? Вполне вероятный сценарий, если власти или оппозиция Армении попытаются выйти за рамки планов Путина, хотя обе стороны присягнули Москве в верности. Пока Пашинян выполняет все свои обязательства, а 17 партий осуществляют свою миссию распространения в обществе настроений отчаяния.

И тут возникает второе обстоятельство: о выполнении каких пунктов говорит президент РФ, если учесть, что Армения вроде выполнила все, что полагалось по соглашению 9 ноября, как минимум самое сложное — сдачу земель? Какие еще сложные задачи президент РФ считает важными и пытается получить для этого поддержку глав ОДКБ? Примечательно, что стали все чаще говорить о «секретных приложениях» к заявлению 9 ноября».