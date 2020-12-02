Андраник Теванян: «Армяне провалили государство и подписали позорную капитуляцию»

Рассуждая о сложившейся после подписания Пашиняном акта о капитуляции политической ситуации в Армении, директор исследовательского института «Политэкономия» в Ереване, известный политолог и эксперт Андраник Теванян заявил на страницах издания Zham.am:

«Армянский народ периода Советов создал независимую Армению, обеспечил победу в Карабахе и получил два армянских государства.

Армянский народ периода независимости промотал результаты победы в войне, провалился в деле государственного строительства, подписал позорную капитуляцию, утратил государственность в Карабахе и превратил Армению в висящее на волоске полугосударство — в территорию.