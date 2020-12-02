Андраник Теванян: «Армяне провалили государство и подписали позорную капитуляцию»
Рассуждая о сложившейся после подписания Пашиняном акта о капитуляции политической ситуации в Армении, директор исследовательского института «Политэкономия» в Ереване, известный политолог и эксперт Андраник Теванян заявил на страницах издания Zham.am:
«Армянский народ периода Советов создал независимую Армению, обеспечил победу в Карабахе и получил два армянских государства.
Армянский народ периода независимости промотал результаты победы в войне, провалился в деле государственного строительства, подписал позорную капитуляцию, утратил государственность в Карабахе и превратил Армению в висящее на волоске полугосударство — в территорию.
Фактически Советы воспитали более готовое к независимости поколение, чем независимая Армения.
Советы сформировали гражданина, а независимая Армения — жителя.
Назначаемые руководители периода Советов были более эффективными и национальными, чем «народные кандидаты» независимой Армении, одного из которых привели на плечах народа в 1991-м, а другого — в 2018-м.
Давайте подумаем над этим. Поразмышляем и сделаем правильные выводы, если, конечно, хотим обладать государством и быть гражданами, а не иметь территорию и быть всего лишь наполняющими свои утробы жителями».