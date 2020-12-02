Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на то, чтобы наложить вето на следующий оборонный бюджет, если законодатели не удалят из закона о приличиях в сообщениях статью 230, которая помогает соцсетям уходить от ответственности за публикации пользователей и проводить редакционную политику в их отношении. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

"Да, президент серьезен в этом вопросе", - сказала Макинани, передает РИА Новости.

В понедельник Трамп написал в Twitter, что статья представляет угрозу национальной безопасности и выборам. Согласно этому пункту, соцсети не несут ответственности за комментарии пользователей, при этом могут вносить в них изменения. Трамп и его администрация выступают за то, чтобы привлекать сайты к ответственности за цензуру.