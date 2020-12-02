Неутешительный прогноз от британского врача

Коронавирусную инфекцию не удастся искоренить до конца даже при массовой вакцинации. COVID-19 сохранится как сезонное заболевание. Такое мнение высказал заместитель главного врача Великобритании Джонатан Ван Там.

По его словам, коронавирус может сохраниться как сезонная проблема, а привычки носить маски и использовать антисептики останутся с нами, пишет РИА Новости. Эксперт также отметил, что наиболее опасными с точки зрения заражений коронавирусом остаются помещения с плохой вентиляцией, а также переполненные пространства и места близкого контакта людей.

Британский специалист признался, что с оптимизмом воспринял новости о сертификации первой вакцины от коронавируса в Британии. При этом он подчеркнул, что для успешной иммунизации нужно больше вакцин от разных производителей.