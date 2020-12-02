New York Times: «Для армян эта война стала жестоким напоминанием о России»

Американская The New York Times опубликовала статью журналистов Антона Трояновского и Карлотты Голл о сложившейся после подписания трехстороннего заявления по Карабах у ситуации в регионе, о введении российских миротворческих сил, которые, как считают в России, будут способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

«Когда старый полуразвалившийся фургон остановился на контрольно-пропускном пункте на склоне холма, сидевший внутри азербайджанский солдат стал энергично протирать свое запотевшее окно, а потом бросил сердитый взгляд на армянина, стоявшего в нескольких метрах от него.

Всего несколько дней назад они находились по разные стороны от линии фронта в ожесточенной войне. Но теперь ситуацию контролировал российский миротворец, стоявший рядом с ними. Он помахал фургону, чтобы тот проехал направо, на контролируемую Азербайджаном территорию. Армяне проезжали налево, то есть на территорию, которую контролировала Армения.

Ожесточенная война между Азербайджаном и Арменией за... территории Нагорного Карабаха сменилась напряженным перемирием, соблюдение которого контролируют хорошо вооруженные российские военные. Для России в Кавказском регионе роль миротворца — это поворотный момент, новое испытание и новые возможности...»

Далее авторы статьи пишут, что «согласно всеобщему мнению, именно президент России Путин сумел остановить войну, которая осенью этого года унесла жизни нескольких тысяч человек в ходе боев, ставших самыми ожесточенными боями на Южном Кавказе с начала текущего столетия». Однако, отмечается в материале, Путин «сделал это, отступив от тактики «железного кулака», которую Россия применяла в ходе других конфликтов постсоветского периода...», в частности в Грузии и Украине.

«Тактика «железного кулака», которая превратила Грузию и Украину в непримиримых врагов России, очевидно, больше не пользуется популярностью внутри Кремля, который, как утверждают аналитики, все чаще применяет более искусную смесь мягкой и жесткой силы».

«В ходе переговоров, призванных положить конец военным действиям в Нагорном Карабахе, Путин опирался на угрозу применения Россией военной силы, добиваясь уступок от обеих сторон конфликта и при этом завоевывая доверие противоборствующих лагерей. У России с Арменией есть соглашение о взаимной обороне, однако Путин подчеркнул, что оно неприменимо к Нагорному Карабаху. Между тем российский президент поддерживает тесные личные связи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Эта стратегия России, по всей видимости, принесла ей хорошие дивиденды, обеспечив Кремль военным присутствием в регионе и прочно закрепив Армению внутри российской сферы влияния, не отталкивая при этом Азербайджан.

«Это возможность сыграть роль миротворца в классическом смысле, — сказал Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, исследовательской организации, связанной с российским правительством. — Мне хотелось бы надеяться, что мы наблюдаем процесс обучения и изменения в российской стратегии на постсоветском пространстве».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев «представил это мирное соглашение как победу, поскольку Азербайджан сумел вернуть себе практически все территории Нагорного Карабаха. Однако ему тоже пришлось пойти на компромисс: теперь на территории Азербайджана будут находиться почти 2 тысячи российских военных, выполняющих функции миротворцев...

Для армян, многие из которых последние несколько лет мечтали укрепить отношения с Западом, эта война стала жестоким напоминанием о том, что Россия играет ключевую роль в обеспечении безопасности их страны. Поскольку главный союзник Азербайджана Турция многим армянам кажется экзистенциальной угрозой, армянам пришлось вернуться «к своей стандартной позиции — к рефлекторному восприятию России как своей спасительницы», как сказал Ричард Гирагосян, политический аналитик из Еревана. Именно Россия стала убежищем и сражалась вместе с армянами против Османской империи...

«Теперь Армения еще прочнее закрепилась на орбите России, имея ограниченные возможности и еще меньше пространства для маневра, — продолжил Гирагосян. — Будущая безопасность Нагорного Карабаха теперь зависит от российских миротворцев, что обеспечивает Москву влиянием, которого ей не хватало».