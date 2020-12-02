Израиль получил самый передовой военный корабль немецкого производства Saar-6 («Щит»). Корвет Saar-6, пришвартованный в порту Хайфы, и еще три таких же корабля, которые поступят в следующем году, доведут до 15 количество ракетных катеров, развернутых израильским военно-морским флотом, который, хотя и невелик, выполняет задачи даже вдали от Красного моря.

Израиль также хочет защитить офшорные месторождения природного газа недалеко от Ливана, с которым он пока безуспешно ведет переговоры о морской границе при посредничестве США.

«Долгожданное открытие газовых месторождений у берегов Израиля сделало необходимым разработать план, который обеспечит защиту», - сказал президент Израиля Реувен Ривлин на церемонии в порту.