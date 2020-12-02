Иванка Трамп может начать собственную политическую карьеру

Дочь и советник действующего президента США Дональда Трампа Иванка может начать собственную политическую карьеру после ухода ее отца с поста главы государства, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, близкие к семье Трампа.

Сообщается, что Иванка серьезно задумывается над развитием политической карьеры за счет выдвижения на какую-либо политическую должность или укрепления влияния в республиканских кругах. Отмечается, что первая дочь страны уклоняется от прямого ответа на вопрос, планирует ли она баллотироваться на пост президента.

Согласно изданию, за четыре года работы в качестве советника президента США "знаменитая жительница Нью-Йорка с либеральными взглядами, от которой многие ожидали оказания сдерживающего эффекта" на действующего президента, стала ярым защитником программы "Сделаем Америку снова великой" и "гордым республиканцем, сторонником Трампа", как она заявила в интервью телеканалу Fox News в начале этого года.