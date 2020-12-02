Экс-президент Франции умер от коронавируса

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен (занимал пост в 1974-1981 годах) умер в возрасте 94 лет в среду. Об этом сообщили в агентстве France-Presse со ссылкой на окружение политика.

«Валери Жискар д'Эстен скончался 2 декабря в своем семейном доме в департаменте Луар и Шер. Смерть произошла в результате резкого ухудшения состояния его здоровья, он умер от COVID-19», - говорится в заявлении семьи политика. В нем сообщается, что «в соответствии с волей Валери Жискар д'Эстена, его похороны пройдут в ограниченном семейном кругу», - говорится в сообщении.

В середине ноября Жискар д'Эстен был госпитализирован в одну из больниц города Тура на западе Франции в связи с сердечной недостаточностью. 14 сентября этого года бывшего президента также госпитализировали в Париже из-за легочной инфекции. Тогда он прошел курс лечения в госпитале имени Жоржа Помпиду.