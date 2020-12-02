Premium Bank откроет новые филиалы в Шуше и Физули

Premium Bank откроет новые филиалы в городах Шуша и Физули. В связи с этим в головном офисе банка уже начаты подготовительные работы.

Открытие филиалов будет осуществлено в плановом порядке, как только со стороны государственных органов буду созданы необходимые условия.

Жители, возвратившись на родные земли после стабилизации и совершенствования условий жизни в регионе, с первых дней получат возможность воспользоваться продуктами и услугами Premium Bank. В филиалах будут созданы все необходимые условия и возможности для обслуживания клиентов на самом высоком уровне.